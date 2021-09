Sanremo: vendevano profumi contraffatti al mercato annonario, una coppia denunciata a piede libero

Due italiani, di 58 e 63 anni, sono stati denunciati a piede libero dalla Polizia locale per vendita di prodotti contraffatti.

L’episodio risale ad alcuni giorni addietro quando, a seguito di alcune segnalazioni, il personale del nucleo di polizia giudiziaria con l'ausilio del sistema di videosorveglianza, ha notato una donna che si avvicinava agli operatori del mercato annonario per proporre in vendita di alcuni prodotti. Dopo alcuni controlli si è capito che la stessa proponeva in vendita di profumi presumibilmente a marchio falso, con l'aiuto di un complice che l'aspettava all'esterno e conservava i profumi in un'auto. A questo punto sono stati fermati e nell'auto sono state rinvenute 92 confezioni di profumi dei più noti marchi, del tutto simili agli originali ma presumibilmente contraffatti, sia per quanto riguarda il confezionamento sia per quanto riguarda la fragranza. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due sono stati denunciati a piede libero.