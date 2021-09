Imperia: incendio in località Santa Brigida, vigili del fuoco e protezione civile sul posto

Un incendio è divampato in tarda serata in località Santa Brigida sulle alture di Imperia. L'allarme è scattato alle 22.26 con le chiamate al 115. Le fiamme stanno interessando una porzione di boscaglia, lontano dalle villette della zona. Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per domare il rogo.