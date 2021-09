Covid in Liguria: 93 nuovi positivi, 21 in provincia di Imperia dove sono stabili i dati sui ricoveri

Sono 93 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore. 21 sono in provincia di Imperia dove cala lievemente il dato sul totale dei positivi, stabile il numero dei ricoveri in Ospedale e sale il dato sulle persone in sorveglianza attiva domiciliare. Nel resto della regione si registrano anche: 19 nuovi positivi nel savonese, 40 su Genova e 13 su La Spezia. È morta una donna di 79 anni ricoverata per Covid al Policlinico San Martino di Genova.