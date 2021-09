Ventimiglia: consegnati i diplomi di merito e riconoscimenti della Fondazione 'Premio S.Segundin d’Argentu Angeli del fango'

Ieri sera, sabato 18 settembre, presso la sede del Tennis Club di Ventimiglia, Diplomi di merito e riconoscimento della Fondazione 'Premio S. Segundin d’Argentu Angeli del fango' a quattro volontari che per 51 giorni consecutivi hanno prestato la loro opera liberando dal fango, la struttura del Tennis Club di Ventimiglia. Parole di elogio e merito da parte del Dottor Sergio Pallanca Presidente de Premio San Segundin. Importanti le parole di ringraziamento del Presidente del Tennis Club Ing. Francesco Marcianò ai quattro volontari: Paul Estel di Mentone, Roberto Ramella, Rino Trusso e Sandro Capone di Ventimiglia, che si sono distinti per la loro lunga presenza sui campi per più di cinquanta giorni per liberare dal fango non solo le aree da gioco ma tutto ciò che aveva coinvolto e coperto la grande esondazione del fiume Roya.