Imperia: grande partecipazione all'inaugurazione della mostra su Bernardo Asplanato

Grande partecipazione per l'inaugurazione della mostra a Imperia, "Bernardo Asplanato. L'Arte è un dono semplice". Il Circolo Parasio e A.I.FO. Imperia hanno espresso grande soddisfazione per l'iniziativa di ieri che ha visto la presenza di numerose persone.



"Un plauso ai relatori, che sono stati impeccabili nel proporre le varie tematiche con estrema scioltezza e capacità evocativa, catturando l'attenzione dei presenti grazie alla preparazione ed alla capacità divulgativa dimostrate, arricchite da un tocco di ironia perfettamente misurata che ha reso estremamente piacevole l'ascolto anche delle informazioni sui lasciti e, in particolare, sui lasciti solidali. - sottolineano Simona Gazzano, Presidente Circolo Parasio OdV e Susanna Bernoldi, Referente AIFO Imperia - Particolarmente atteso l'intervento del critico Prof. Fulvio Cervini e commoventi le parole di Caterina Garibbo Siri a nome della Prof.ssa Anna Maria Larcher che non ha potuto intervenire per motivi di salute".



"Con l'augurio di aver dato il via ad una proficua e continua collaborazione del Circolo Parasio e A.I.FO., si ringraziano tutti i relatori, gli intervenuti, nonché i soci di entrambe le associazioni per l'impegno profuso" - chiosano.