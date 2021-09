Oggi, con il servizio a Torri, si è conclusa la stagione estiva dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal Mº Franco Cocco: “È stata una stagione molto intensa, piena di soddisfazioni e piena di impegni. Sono fiero del lavoro che hanno fatto i Musicisti, i Maestri dell’associazione e soprattutto fiero degli allievi della Scuola di Musica A. Biancheri della Filarmonica che da quest’anno sono entrati a far parte nelle nostre file. Tutti quanti si sono visti molto responsabili, hanno suonato sempre nella più totale sicurezza, propria e degli altri, rispettando le normative COVID che, soprattutto in questi ultimi periodi, si sono rese sempre più rigide. Ora si parte con la programmazione per i servizi Natalizi. Auguro a tutti - conclude il M° Cocco - un buon inizio di stagione e, a tutti gli studenti e studentesse, un buon inizio di anno scolastico”.