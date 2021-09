Sanremo: stato di pericolosità in Corso Marconi a Capo Nero, un residente chiede installazione di un semaforo

"Abito a Capo nero in Corso Marconi, da molti anni succedono sempre tanti incidenti: attraversare la strada per prendere un mezzo per andare a Sanremo è una grande avventura, ci sono le strisce pedonali ma sono sbiadite, le moto e le macchine non rispettano i 50km e vanno molto veloci per cui, essendo in una semi curva, non si notano e quando si attraversa bisogna sempre sperare che non arrivi qualche mezzo ad alta velocità. Non si possono mettere i dossi perché è una strada statale ma almeno un semaforo come in corso Mazzini sarebbe auspicabile anche perché Capo Nero è un piccolo centro. Dalla parte nord ci sono circa 250 appartamenti e sul mare saranno circa 150, la parte sotto la strada è del comune di Ospedaletti che penso dovrebbe collaborare con quello di Sanremo per risolvere il problema. Mai vista una pattuglia per controllare la velocità. Sul vostro giornale si leggono sempre incidenti in questa zona ma poi torna il silenzio…



Michele".