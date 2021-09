Trasferta positiva in terra Toscana per i giovani pugili liguri Tahiri Ilyass e Thomas Fontò della Sanremo Boxe.



“Domenica 12 settembre – spiega il Presidente della Sanremo Boxe Paolo Giannone - i giovani pugili, guidati dal Responsabile Regionale Schb Jr Yth Tony Fontó, si sono guadagnati due ottime vittorie; Ilyass vince ai punti un match durissimo dominato dall'inizio con un avversario di alto livello e Thomas vince ai punti un match controllato dall'inizio con una tecnica non comune per la giovane età dell'atleta sanremese: il buon lavoro in palestra paga.

La settimana prossima (25 e 26 Settembre) Alexandru Marfoi , Sanremo Boxe, sarà impegnato nelle qualifiche regionali valide per il pass alle finali nazionali che si svolgeranno a Montesilvano (Abruzzo) nel mese di Ottobre, dove troverà il già qualificato Thomas Fontò”.