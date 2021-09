Calcio, Serie D - Domani al via. L'Imperia va a Gozzano senza Grazhdani. Ecco le scelte di Cortellini

Ventiquattro ore all’inizio della stagione. L’Imperia farà visita al Gozzano, vincitore dello scorso campionato che poi ha rifiutato il passaggio in Serie C, nella prima giornata con fischio d’inizio alle ore 15:00.

A dirigere l’incontro dello stadio 'Alfredo d’Albertas' sarà il signor Simone Nuzzo, della sezione di Seregno.

Mister Cortellini dovrà subito rinunciare al centravanti Aleksandr Grazhdani: una perdita non da poco dato che l’attaccante è stato l’unico a giocare per intero le amichevoli pre-campionato. Nella seduta del giovedì, Grazhdani si era fermato accusando un problema muscolare, sospetto stiramento, che rischia di tenerlo lontano dal campo per un paio di settimane.

Insieme a lui, sarà fermo ai box anche il lungodegente Pietro Minasso che non è ancora riuscito ad allenarsi al meglio.

Nulla di grave invece per Giglio e Di Lauri: entrambi hanno una subito una botta in allenamento ma saranno regolarmente della partita.

Una curiosità proprio sul Capitano che, domani, comincerà la sua decima stagione in nerazzurro: nello scorso campionato saltò sia l’andata che il ritorno contro i rossoblu.

Di seguito, i convocati di Mister Cortellini:

PORTIERI - Michele Lacirignola, Gianluca Bova

DIFENSORI - Luigi Castaldo, Gabriele Pastore, Tommaso Bacherotti, Luca Carletti, Mattia Comiotto, Giacomo Fazio, Angelo Gabriele

CENTROCAMPISTI - Davide Canovi, Giuseppe Giglio, Fausto Coppola, Luca Di

Lauri, Amin Fatnassi, Michael Tallevi, Ricard Kacellari,

ATTACCANTI - Francesco Giardiello, Domenico Mistretta, Lorenzo Cassata, Gennaro De Simone.