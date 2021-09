Calcio, Eccellenza: il Ventimiglia vince il derby contro l'Ospedaletti (2-1) e rimane al vertice della classifica

Il Ventimiglia, dopo aver battuto recentemente l'Ospedaletti in Coppa Italia, si ripete anche in campionato col punteggio di 2-1 maturato nel corso del primo tempo con le reti di Ala al 31' e 35' essendo opportunista nelle occasioni a farsi trovare pronto a ribattere in rete il pallone, il primo su respinta dal palo e il secondo su corta respinta della difesa orange.



Prima dello scadere del tempo, gli ospiti accorciavano le distanze con Biffi, pronto a mettere in rete un traversone di Aretuso. La ripresa, più avara di emozioni, riportava una conclusione alta di Schillaci al 10' e dalla parte opposta, al 35' un bel tiro di Rea a cercare l'angolo alto su cui intuisce tutto Ventrice che devia in angolo. Al 45', Rea in dribbling nell'area ospite cade a terra: sembrerebbe rigore, ma l'arbitro, appostato, lo ammonisce per simulazione. In compenso, dunque è stata una buona gara combattuta da ambo le parti e se il Ventimiglia può gioire per questo secondo successo in campionato che lo mantiene al vertice della classifica (anche con Ala, che con la doppietta odierna è attualmente capocannoniere con 3 reti), non si può dire ugualmente per l'Ospedaletti, che come attenuante ha da rimarcare la costante assenza di giocatori importanti per l'economia del gioco, i sostituti, non hanno demeritato, ma si sono evidenziati dei limiti.



Le squadre si sono così schierate:



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Peirano, Ierace, Leggio, Musumarra, Alessio Salzone (43' s.t. Mamone), Sparma (26's.t. Malago'), Allegro (10's.t. Andrea Salzone), Addiego, Rea, Ala. Allenatore: Lamberti.



OSPEDALETTI: Ventrice, Negro, Semati, Martini, Ambesi (30' s.t. Valcelli), Alberti, Cassini, Martelli Biffi, Schillaci Aretuso. Allenatore: Biffi. Arbitro: Stefano Giordano (sez. di Grosseto. Assistenti Luigi Arado e Andrea Poggi (della sez. di Genova).