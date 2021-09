Con il Sanremo Olympic Triathlon: un weekend all'insegna dello sport con 1750 atleti in città (Foto)

Con il Sanremo Olympic Triathlon ha preso il via un grande weekend dedicato allo sport. Una 19ª edizione da record con ben 1750 iscritti. Atleti che prenderanno parte alla due giorni di gare. Atleti provenienti da ogni parte d’Italia per quanto riguarda le gare giovanili e anche da Croazia e Germania, per la distanza olimpica.



Ad aprire le giornate di gare, oggi alle 8.55, la tappa di Coppa Italia nella formula a cronometro. Oltre 500 gli atleti tra i 14 e i 19 anni si sfideranno in una gara secca di 200 metri di nuoto, 2 chilometri di bicicletta e un chilometro di corsa partendo distanziati 5 secondi uno dall’altro nel caso della gara maschile e di 10 secondi per la femminile. Si svolgeranno poi le gare individuali della categoria Ragazzi (12.13 anni) che si sfideranno sulla distanza di 200 metri di nuoto, 3 chilometri di bicicletta e un chilometro di corsa.



Nel tardo pomeriggio, invece, si assegneranno i titoli italiani a squadre per le categorie Youth e Junior.I ragazzi tra i 14 e i 23 anni si sfideranno con la formula Squadre Crono, molto avvincente sia per chi gareggia che per chi guarda: le squadre, composte da un minimo si tre a un massimo di cinque atleti, partiranno a distanza di 15 secondi l’una dall’altra, non potranno fare scia tra di loro e chi vorrà vincere dovrà far registrare il miglior tempo dopo 200 metri di nuoto, 6 chilometri di bicicletta e un chilometro di corsa.



Domenica, invece, le categorie Ragazzi, Youth e Junior daranno vita alla Coppa delle Regioni. I comitati regionali convocheranno i migliori atleti della propria regione nelle varie categorie. Atleti che dovranno affrontare le stesse distanze del sabato, ma nella formula 2+2. Ogni squadra sarà così composta da due femmine e due maschi che dovranno passarsi il testimone al termine di ogni mini triathlon. Sempre domenica ci sarà lo start del Sanremo Olympic Triathlon, gara Silver Rank, che presenterà percorsi del tutto inediti:



- il nuoto si svolgerà nelle specchio acqueo davanti al Lido Imperatrice, a fare da sfondo la bellissima e suggestiva vista di Sanremo



- il percorso ciclistico si snoderà per i primi 14 chilometri sulla pista ciclopedonale fino a Riva Ligure; ci si immetterà poi sull’Aurelia per affrontare l’ascesa a Terzorio, Pompeiana, Castellaro, continuando per il Poggio- Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Pompeiana e Castellaro i comuni attraversati dalla spettacolare frazioni



- il percorso podistico si svolgerà sulla posta ciclopedonale in direzione Ospedaletti

La gallery fotografica è stata realizzata dal nostro fotografo Tonino Bonomo