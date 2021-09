Pista ciclabile, 'Imperia al centro' vuole fare chiarezza: "Troppe criticità, il Comune riveda il progetto" (foto)

'Imperia al centro' vuole tenere accesa l’attenzione sulla futura pista ciclabile di Imperia: "è una priorità e lo è soprattutto discutere e informare i cittadini su come verrà realizzata", evidenziano.

"Ad oggi, però, siamo ancora in attesa di risposte dato che, a conclusione della Conferenza dei servizi in cui si sarebbe dovuta approvare la variante progettuale definitiva, la Regione ha espresso un 'parere positivo con prescrizioni'. Ricordiamo che, scrivono in una nota, secondo i tecnici della Regione, la variante 'presenta aspetti di natura tecnica e dimensionale che potrebbero compromettere la positiva valutazione del ministero delle Infrastrutture dell’intera ciclovia e la concessione del contributo per la realizzazione dei lavori nei vicini Comuni di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Andora'. Inoltre, sempre secondo i tecnici, il parcheggio inserito nella zona dell’Incompiuta 'interrompe la continuità della ciclovia turistica nazionale Tirrenica, pregiudicando la complessiva fattibilità dell’intero tracciato da Ventimiglia a Roma'.

"Secondo quanto dichiarato dal Sindaco in quell’occasione, però, proseguono i rappresentanti di Imperia al Centro, le prescrizioni della Regione Liguria, per confermare il parere positivo alla variante, sarebbero solamente piccoli dettagli di progetto. Ci pare importante, quindi, evidenziare questi dettagli, a nostro avviso tutto tranne che ‘piccoli’; ecco i punti più critici:

1. Inserimento di una corsia preferenziale bus elettrici nel tratto ex Stazione Porto – Borgo San Moro; ciò comporta problemi di larghezza della ciclovia tanto da rendere necessario inserire un semaforo per circolazione alternata bus – biciclette su un tratto di circa 150 metri. Come IaC riteniamo questa una scelta assurda, che sacrifica la continuità della ciclabile per inserire una corsia preferenziale in uno delle poche strade cittadine a scorrimento veloce e poco trafficate come la ‘strada mare’A.Vespucci.

Inoltre il tratto che percorrono oggi i mezzi pubblici, senza corsia preferenziale, dalla ex Stazione di Porto Maurizio a Borgo San Moro, è di circa 1,7 km con un tempo di percorrenza di circa 3/4 minuti che, se trafficata, salirebbero a 4/6 minuti (fonte: googlemaps). La navetta in sede propria non avrebbe problemi di traffico, ma siamo sicuri che il risparmio di un paio minuti su 1,7 km fra la ex stazione di Porto e Borgo San Moro, giustifichi il sacrificio che imponiamo restringendo la ciclabile? Per incentivare il TPL è necessario ridurre i posteggi in centro a favore di aree di parcheggio periferiche con navette per il centro. Fin quando avremo il centro ingombro di parcheggi, una navetta sulla ciclabile non sarà in grado di risolvere il problema traffico, soprattutto se nel frattempo si disegnano parcheggi dal Parasio fino alla Galeazza, come previsto dalla variante.