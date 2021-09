Ventimiglia: covid all'interno del Convento di Santa Marta, tre suore sono positive

3 suore del convento di Santa Marta di Ventimiglia alta sono risultate positive al Covid 19. Sono tutte e 3 vaccinate, presentano sintomi ma stanno bene e non sono ricoverate. L'ASL 1 imperiese si è subito attivata per tracciare i contatti stretti. Al momento l'azienda sanitaria sta aspettando la lista dal convento per fare i tamponi anche alle altre suore.