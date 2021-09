Mobilitazione di soccorsi sopra Rocchetta Nervina: donna cade su un sentiero

Mobilitazione di soccorsi sulle alture di Rocchetta Nervina per una donna caduta su un sentiero. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino, il personale sanitario del 118 e un'ambulanza della croce azzurra.



La donna si trovava in una zona impervia dove non c'è segnale telefonico. Nonostante il buio dopo alcune ore, l'escursionista è stata raggiunta dai soccorritori. La malcapitata ha riportato la sospetta slogatura di una caviglia ma ha comunque rifiutato il trasporto in Ospedale.