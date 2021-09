Covid in Liguria: 16 nuovi positivi in provincia di Imperia, un decesso in tutta la regione

Sono 75 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore. 16 sono in provincia di Imperia dove cala il dato sul totale dei positivi, stabile il numero dei ricoveri in Ospedale e sale il dato sulle persone in sorveglianza attiva domiciliare. Nel resto della regione si registrano anche: 13 nuovi positivi nel savonese, 28 su Genova e 17 su La Spezia. È morta una donna di 86 anni ricoverata per Covid all'Ospedale di Lavagna.

Questi gli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 1.600.160 (+2.859)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 639.646 (+5.554)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 111.850 (+75)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.594 (-35)



Casi per provincia di residenza

Imperia 285 (-14)

Savona 365 (-1)

Genova 1.270 (-20)

La Spezia 449 (+4)

Residenti fuori regione o estero 49

Altro o in fase di verifica 176 (-4)

Totale 2.594 (-35)

Ospedalizzati: 91 (+3); 7 in terapia intensiva

Asl1 17 (-)

Asl2 22 (-3); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino 15; 4 (+1) in terapia intensiva

Galliera 22 (+3); 2 in terapia intensiva

Gaslini 4 (-)

Asl4 Sestri Levante 6 (+3)

Asl5 Spezia 5 (-)





Isolamento domiciliare: 1.432 (+21)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 104.860 (+109)

Deceduti: 4.396 (+1); una donna di 86 anni all'Ospedale di Lavagna.



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 300 (+31)

Asl2 298 (+21)

Asl3 398 (-5)

Asl4 67 (+6)

Asl5 170 (+10)

Totale 1.233 (+63)



Dati vaccinazioni 18/09/2021 ore 16 si precisa che a causa di un aggiornamento del sistema flussi informativi vaccini da parte del Ministero, potrebbe verificarsi un disallineamento dati per le prossime 24 ore.

Consegnati (fonte governativa): 2.434.919

Somministrati: 2.096.897

Percentuale: 86%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni