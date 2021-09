Sanremo: situazione di degrado attorno alla vecchia stazione, la segnalazione di un cittadino

"Questa mattina nel piazzale Dapporto ho contato almeno 12 pullman, oltre a molte altre macchine. Quei pullman avranno portato più di 500 turisti nella nostra città i quali scendendo avranno ammirato, guardando verso nord, lo spettacolo delle palme che fanno da cornice ad hotel prestigiosi, alla bella Chiesa Russa, ect.etc... poi avranno girato lo sguardo verso il mare e allora... che squallore! Sterpaglie, arbusti secchi, incuria assoluta. Poi avranno pensato di andare a vedere il Casinò e purtroppo avranno dovuto attraversare la vecchia stazione. Anche lì squallore e incuria, aggravata da sporcizia diffusa.

È possibile che la nostra città, che penso tutti amiamo, debba presentarsi così?

Non voglio fare l’Uto Ughi, ma certe cose vanno segnalate e bisognerebbe tenerne conto perché non ci si abitui ad accettarle come andazzo comune.



L.B.".