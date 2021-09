Il flanker della Nazionale Maxime Mbanda si schiera con il Sanremo Rugby (Video)

Il flanker della Nazionale di Rugby, nel momento più duro della pandemia si è prestato come volontario presso la Croce Gialla di Parma, come trasportatore e accompagnatore di positivi al covid. Non si è tirato indietro ed ha messo davanti alla sua incolumità fisica il sostegno alla comunità, esaltando i valori di reciprocità e sostegno tanto cari al gioco del rugby.

Non solo: è da sempre in prima linea per l’integrazione sociale, da sempre il rugby unisce, ad ogni livello.