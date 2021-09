Calcio, Eccellenza. Domani derby tra Ventimiglia e Ospedaletti, ancora tante assenze in casa orange

Si torna in campo per la seconda di campionato che vedrà l’Ospedaletti impegnato sul terreno del Ventimiglia per uno dei due derby imperiesi nel campionato di Eccellenza. I granata sono reduci dalla vittoria 3-2 di domenica scorsa contro il Pietra Ligure.

Ancora problemi di formazione per mister Roberto Biffi. “Quella tra Ventimiglia e ‘Ospedale’ sarà una partita difficile - dice con amara ironia mister Biffi - abbiamo più problemi di infermeria che sul piano tecnico, anche domenica contro il Finale abbiamo fatto una buona partita ma poi succedono infortuni come quelli di Calderone, Cambiaso e Alasia per i quali non basta nemmeno stringere i denti. Domani andremo a fare la nostra partita e vedremo come andrà”.

Per l’impegno contro il Ventimiglia mister Biffi dovrà fare a meno di Fici in difesa, Cambiaso a centrocampo e Calderone in attacco. Fischio d’inizio domani alle 16 al ‘Morel’.

Dall’infermeria l’unica buona notizia riguarda proprio il 2002 Cambiaso, uscito in barella contro il Finale per un preoccupante infortunio al ginocchio. Per fortuna gli esami non hanno evidenziato danni particolarmente gravi e il centrocampista non sarà costretto a un lungo stop come, invece, si temeva.