Elezioni a Costarainera: amministrazione uscente spaccata, il vicesindaco Mareri candidato con una sua lista

A differenza delle scorse amministrative a lista unica, la corsa al consiglio comunale di Costarainera è quest’anno più articolata. Si troveranno uno contro l'altro Antonello Gandolfo e Pietro Mareri, rispettivamente sindaco e vicesindaco dell'amministrazione uscente.



"E’ da diversi mesi che si parla delle due, se non addirittura tre possibili liste alla candidatura, ma è concretamente in queste settimane che stiamo presentando i nostri programmi ed obiettivi d’azione. - racconta Mareri - I componenti della lista “Per Costarainera”, di cui sono il capofila, sono tutte personalità residenti nel Paese, di cui conoscono criticità e vanti. Alcuni fanno parte del vigente consiglio, altri si affacciano in questa occasione al mondo della politica, sicuri di trovare supporto da parte mia e dei più esperti in caso di necessità".

La corsa alla carica di sindaco di Mareri, sarà sostenuta da:



1. Amoretti Mattia – Commerciante

2. Arciuolo Andrea – Arredatore di interni

3. Brion Carlo – Commerciante

4. Cozzucoli Vincenza (Cinzia) – Insegnante di scuola primaria a Cipressa

5. Della Valle Gabriele – Impresario edile

6. Di Poto Giovanni – Operatore ecologico

7. Fazzari Michele – Pensionato ASL1 Imperiese

8. Sigismondi Salvio – Medico Chirurgo in pensione

9. Succi Vittorio – Dipendente Alpitel

10. Vomero Valerio - Studente

"Presentiamo un programma semplice, che vuole prima di tutto risolvere quelle problematiche quotidiane che tanto ci assillano ed implementare quegli aspetti che potrebbero rendere Costarainera ancora più bella, vivibile e sicura. - afferma Mareri - Ci poniamo come principale obiettivo quello dell’ascolto di ogni persona che presenterà un qualsiasi bisogno all’amministrazione, coscienti della necessità dell’aiuto di ognuno per ottenere i più grandi successi. Ci occuperemo di ripristinare i servizi di pulizia delle strade e della differenziata, rifare le strade comunali ed interpoderali che necessitano di interventi e manutenzione, rivedere alcuni tratti delle fognature e della pubblica illuminazione, rifare la segnaletica stradale e riservare nuovi parcheggi pubblici per i residenti".



"Presteremo inoltre particolare attenzione ad implementare il turismo, a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno nel nostro cammino e a migliorare la gestione del distretto socio-sanitario.In tema di pari opportunità, vorremmo strutturare una commissione presieduta dalla nostra candidata Vincenza (Cinzia) Cozzucoli, che coinvolga le donne del Paese e che suggerisca al consiglio quelle iniziative necessarie alla comunità tutta. - annuncia - Siamo determinati e desiderosi di realizzare grandi e piccole cose".