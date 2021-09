Calcio, Serie D. Imperia viva sul mercato: accordo ad un passo con il difensore Gabriele Pastore

L’Imperia rimane piuttosto viva sul mercato e sembra ad un passo l’arrivo del difensore Gabriele Pastore.

Classe 1993, vanta oltre 200 presenze in Serie D e nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Santa Maria Cilento (squadra giunta all’ottavo posto del girone I).

In questa sessione estiva, la società nerazzurra ha creato una vera e propria colonia proveniente dalla Campania: prima con l’arrivo di Castaldo, poi di Coppola e De Simone ed ora quello di Pastore.

Stando alle indiscrezioni raccolte, il centrale sarebbe già in città per ultimare le pratiche burocratiche ed essere a disposizione dell’allenatore per l'inizio del campionato.

Il lavoro della dirigenza comunque sembra non si fermerà al difensore: in cima all’elenco delle priorità andrà spuntata la voce ‘seconda punta’ (da affiancare a Grazhdani) e qualcosa sembra bollire in pentola.