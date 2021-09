Il sanremese Patrick Turrini è campione italiano di Quad Cross per la terza volta consecutiva

Il talento sanremese Patrick Turrini è la stella italiana Quad Cross che continua a brillare impartendo lezioni di guida a tutti e facendo del fair play la sua arma vincente.

Anche durante l'ultima giornata di campionato Azzurro Quad Cross, andata in scena ad Esanatoglia (MC), il gigante sanremese ha sfoggiato le sue qualità e dopo una seconda posizione in manche 1, dove la parola d'ordine era “amministrare”, ha aspettato manche 2 per chiudere in bellezza la stagione in corso dominando la situazione sin dalla partenza, imponendo il suo ritmo battente al quale nessuno è riuscito a tener testa.



Ad oggi Patrick Turrini rimane il miglior pilota italiano, punto di riferimento nazionale ed europeo per tecnica di guida e gentleman nell'ambito sportivo in grado di confrontarsi con i piloti più forti al mondo e pronto a strizzare l'occhio al nuovo continente.

Ora il frontman Turrini-Motosport guarda al Trofeo delle Nazioni, appuntamento di scena il prossimo 3 ottobre in Francia, dove nazioni europee e non solo faranno correre la propria squadra con i piloti più performanti.

Subito dopo il Trofeo delle Nazioni la bussola verrà puntata verso la Repubblica Ceca per l'ultima prova di campionato Europeo.