Calcio Giovanile. I 2010/2011/2012 dell'Ospedaletti protagonisti al torneo di Orbassano

Ricco weekend di tornei a Orbassano per i giovani orange 2010/2011/2012.

Su tutti spicca la grande prestazione dei 2012, capaci di battere la Juventus e vincere il loro torneo. Ottimo piazzamento anche al girone del mattino, vinto dal Torino.



Non sono stati da meno i 2011 (formazione neonata e capace già di grandi prestazioni), arrivati secondi dietro al Torino e a parimerito con l’Asti.

Infine la conferma dei 2010, arrivati terzi giocandosela alla pari con il Torino, dando dimostrazione di grande intesa e mettendo in luce anche buone individualità.

Un ottimo test per tutti in vista dell’inizio della stagione.