Calcio: Coppa Italia, ora è ufficiale il derby si disputerà al 'Ciccione'. Il 22 settembre alle 17

Ora è ufficiale: il derby di Coppa Italia, Imperia-Sanremese, si giocherà al 'Nino Ciccione' di Imperia. Come da noi anticipato qualche giorno fa, le due società hanno trovato l'accordo per spostare il match nel capoluogo.

La partita, valevole per il primo turno di Coppa Italia, avrà inizio alle 17 di mercoledì 22 settembre. L'ultimo derby disputato ad Imperia risale al campionato scorso quando le due squadre impattarono sull'1-1 (Capra risponde a Romano). Mentre per l'ultimo precedente nella Coppa Italia Serie D bisogna tornare all'estate del 2002, anche in quel caso Imperia e Sanremese siglarono una rete a testa.