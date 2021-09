Coronavirus: oggi un nuovo caso e sette guarigioni nel Principato di Monaco

Oggi si è registrato un nuovo caso di covid nel Principato di Monaco per un totale di 3.285 persone colpite dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 7 guariti per un totale di 3.200.

Questa sera al CHPG sono assistiti 7 pazienti: 5, di cui 4 residenti, sono ricoverati; due persone, compreso un residente, sono in terapia intensiva.

Mercoledì 15 settembre è stato rivelato un nuovo caso positivo al Covid-19.

Sono 31 le persone seguite dall'osservatorio domiciliare che supporta i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere a casa.