Taggia: ragazzi accampati di notte nei pressi del ponte antico, una residente chiede lumi

“Salve Direttore, ho letto l'articolo sui migranti afgani di Sanremo e io che sono di Taggia volevo segnalare una cosa. È da qualche tempo che la sera vedo arrivare col pullman della RT verso le 23.30/mezzanotte, 30/40 ragazzi tutti con zainetto, buste di plastica o marsupi... tutti regolarmente con la mascherina. Poi si dirigono verso il ponte antico e non so poi dove vadano… Sono ospiti in qualche struttura qui a Taggia e non si deve sapere? Vanno per le campagne?...o addirittura si dice che si ‘accampino’ sul ponte la notte?

Se qualcuno sa qualcosa ci può spiegare? Io la sera porto a passeggio il mio cane e sinceramente la possibilità di trovarmi in mezzo a un bivacco di 30 persone mi mette un po' d'ansia, infatti ultimamente cerco sempre di farmi accompagnare da una amica o da un amico, non si sa mai. Sicuramente poi, saranno brava gente, ma io e chi li ha visti, ci chiediamo chi siano e dove vadano e cosa fanno...

Nadia”.