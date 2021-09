Diano Marina: grande successo per la Scuola di cucina O Sole Mio ad Aromatica

Quest'anno la manifestazione di "Aromatica" ha registrato la partecipazione straordinaria della famiglia Frisina e della scuola di cucina "O sole mio". Il maestro pizzaiolo Antonino Frisina, cono lo chef Giuseppe Colletti, ha aperto gli eventi dell'area dedicata allo show cooking presentando la sua famosa pizza al pesto con le patate viola, che è stata apprezzata dal numeroso pubblico presente.

In questa importante occasione è stata consegnata una targa alla famiglia Frisina, rappresentata sul palco dai fratelli Antonino e Arcangelo Frisina, per la loro lunga e prestigiosa attività nella ristorazione dianese.

Per festeggiare questo riconoscimento nNei giorni di sabato e domenica si sono tenute con gran successo due serate di giropizza presso la scuola di cucina 'O Sole Mio, tornata in format pizzeria.

Lo chef Giuseppe Colletti della Scuola di Cucina 'O Sole Mio insieme a tutto il suo staff, il maestro Antonino Frisina insieme al fratello Arcangelo e al resto della famiglia, ringraziano tutti i clienti che hanno degustato le fantastiche pizze... tutti insieme invitano con "un arrivederci a presto".