Parte la stagione della Ginnastica Riviera dei Fiori: domani e giovedì due open day a Taggia

Parte la stagione della Ginnastica Riviera dei Fiori che, per il trentacinquesimo anno consecutivo, riproporrà le sue attività nell’ambito delle discipline della ginnastica proposte all’interno della Federazione Ginnastica.

Il sodalizio, nonostante la situazione certo non favorevole per le società sportive di discipline tecniche da svolgere principalmente in palestra, in questi mesi ha tenuto duro, sviluppando progetti ‘innovativi’ oltre a garantire la continuità degli allenamenti delle squadre agonistiche in sicurezza.

"Per uno ‘strano’ calendario - dice la dirigenza - che, nel tentativo di recuperare gare perse nel primo semestre, propone competizioni di alto livello già nel mese di settembre, ci siamo dovuti allenare durante tutta l’estate e le prime soddisfazioni sono già arrivate sabato scorso nella prima prova del campionato regionale 'Gold' di ritmica a Genova".

Solo 7 le ginnaste liguri scese in pedana in questa gara che prevede la sola classifica assoluta con la somma di 4 attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro). Eleonora Oggero si è classificata al terzo posto nelle junior 1, eseguendo esercizi con alto contenuto di difficoltà. Soddisfatto il tecnico Lorenza Frascarelli che ha seguito le ginnaste durante l’estate e l’intero staff tecnico societario già al lavoro per proporre ai nostri ginnasti una stagione che li entusiasmi e gratifichi. Nelle prossime settimane diversi ginnasti saranno impegnati in gare regionali e nazionali ed il risultato di Eleonora sarà un ottimo ‘incentivo’ per ottenere risultati interessanti.

Per continuare nel proporre corsi di avviamento della ginnastica artistica, ritmica, trampolino, acrobatica e di Salute e Fitness per adulti, che poi è sempre stato un obiettivo primario del nostro sodalizio, l’intero staff di insegnanti è stato riconfermato con l’inserimento di nuove figure professionali che risultano necessarie visti i numeri da gestire che stanno ritornando ad essere alti. "La scorsa settimana - prosegue il sodalizio ponentino - abbiamo iniziato gli open day all’aperto nei parchi di Sanremo messi a disposizione dall’Amministrazione grazie all’innovativo progetto Sanremo in Sport. Stiamo sviluppando questa opportunità in collaborazione con la FGI e la realizzazione /certificazione di un’Area Verde FGI Gymnast Corner per proporre un’attività di benessere fisico rivolto a tutte le fasce di età che partirà a fine mese".

In questa settimana gli 'Open Day' si svolgeranno, domani alle 16.30 in piazza Chierotti e giovedì all’ex mercato annonario di Taggia. Tutti coloro che volessero avvicinarsi alle discipline ed avere notizie sui corsi potranno farlo negli spazi messi a disposizione dal Comune di Taggia, sempre disponibile verso questa tipologia di eventi.