Pallanuoto maschile, Serie A2. Ora è ufficiale: Andrea Pisano nuovo allenatore della Rari Nantes Imperia

La Rari Nantes Imperia ha ufficializzato una indiscrezione che circolava da qualche mese intorno alla piscina Cascione: Andrea Pisano sarà l'allenatore della Prima Squadra per la stagione 2021/22.

Andrea Pisano è il nuovo allenatore della Prima Squadra giallorossa. Sarà lui a guidare la formazione in Serie A2, oltre alle squadre giovanili Under 20 e Under 18.

Come già annunciato lo scorso luglio, ricoprirà anche il ruolo di responsabile tecnico dell'intero settore pallanuoto. La Rari Nantes Imperia ha ringraziato Stefano Fratoni per il lavoro svolto in queste stagioni e per il percorso compiuto insieme. Tutto il mondo giallorosso gli augura le migliori fortune per il suo futuro.

Dopo tre stagioni al Chiavari Nuoto, Pisano torna ad Imperia dove aveva guidato la formazione giallorossa tra il 2015 e il 2018 ottenendo i playoff di Serie A2 nel 2017 (con primo posto nella stagione regolare) e poi la promozione in Serie B.

Il tecnico ritroverà atleti del calibro di capitan Andrea Somà, Davide Cesini, Filippo Corio e Federico Merano che già facevano parte della rosa nella cavalcata del 2017.

In attesa di conoscere gironi e calendari, la Rari è all’opera per ultimare il roster da mettere a disposizione del nuovo allenatore: sembrerebbe ad un passo il ritorno alla ‘Cascione’ di Nicola Taramasco che raggiungerebbe il fratello Filippo ad Imperia.