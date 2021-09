Il Sanremo Rugby apre le porte ai giovani: al via gli allenamenti per i piccoli atleti dai 4 ai 16 anni

Il Sanremo Rugby ha appena terminato una fantastica estate di sport con il Gioca Estate 2021 e si tuffa in una nuova ed entusiasmante stagione sportiva che coinvolga tutti i bambini e i ragazzi dai 4 ai 17 anni, con tante sorprese.

Per far scoprire, in sicurezza, a tutti cosa sia il rugby, tutti potranno recarsi al campo da rugby di pian di Poma a Sanremo dalle 17.30 in poi e giocare assieme ad allenatori, compagni e nuovi amici.

I giocatori del Sanremo Rugby sono suddivisi un due categorie a seconda dell'età

La scuola rugby per bambini e bambine dai 4 anni a 11 anni:

Under 5: nati del 2016 e 2017

Under 7: nati nel 2014 e 2015

Under 9: nati nel 2012 e 2013

Under 11: nati nel 2010 e 2011

Il rugby giovanile per ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni:

Under 13: nati nel 2008 e 2009

Under 15: nati nel 2006 e 2007

Cosa serve? Un paio di scarpe preferibilmente con i tacchetti di gomma non in ferro, pantaloncini e t-shirt(ricambio) o felpa, bottiglietta d'acqua e asciugamano.