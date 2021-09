Atletica Leggera: il ventimigliese Fabrizio Pertile si conferma campione italiano 'Master' nel salto in alto

L’atleta ventimigliese Fabrizio Pertile ha conquistato la medaglia d’oro di salto in alto, ai campionati italiani ‘Master’ di Rieti, riconfermando il titolo italiano vinto lo scorso anno ad Arezzo.

“Non pensavo di vincere il titolo italiano nel salto in alto, visto che non era una specialità che avevo preparato quest’anno. E’ stata una gara molto combattuta e tirata con grandi avversari in una bella lotta fino all’ultimo salto”.

L’atleta ponentino, tesserato per il Cus Genova, con questo oro sale a quota 13 titoli italiani e sarà nuovamente impegnato domenica prossima, nella finale nazionale degli Assoluti di società a Torino e, sabato 25, al prestigioso meeting internazionale master di Bellinzona in Svizzera.