Diano Marina: il candidato sindaco Marcello Bellacicco ospite questa sera alle 20:45 a '2 ciapetti con Federico'

Il candidato sindaco di Diano Marina Marcello Bellacicco sarà l’ospite della puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ in onda questa sera alle ore 20:45. Durante l’intervista, condotta da Federico Marchi, il Generale Bellacicco esporrà il proprio progetto per lo sviluppo della città, parlerà della sua squadra e delle motivazioni che lo hanno spinto a candidarsi. In particolare si parlerà di turismo, della pista ciclabile, del problema dell'acqua e del reperimento di finanziamenti.

La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'.

