Sanremo: domani inizia la scuola e servizio scuola bus ancora non disponibile, la viva protesta di una mamma

Una nostra lettrice, Milena Calsamiglia, che si firma 'una mamma scocciata', ciu ha scritto per un problema relativo al servizio Scuolabus:

"Domani inizia la scuola. A giugno il Comune di Sanremo ha richiesto di effettuare la domanda online sul sito per aderire al servizio scuola bus per l'anno scolastico 2021/2022 in modo da poter organizzare detto servizio. Il 3 settembre ho scritto un email all'ufficio scuola per avere informazioni in merito al servizio, ma ad oggi non avendo ricevuto nessuna risposta ho tentato di contattare telefonicamente l'ufficio, ma non sono riuscita a parlare con una responsabile perché all'addetta al ricevimento delle telefonate è stato detto chiaramente di non passare telefonate inerenti al servizio scuola bus e di riferire di telefonare la prossima settimana. Con questa risposta ho capito, oggi, e cioè un giorno prima dell'inizio dell'anno scolastico che di sicuro fino alla prossima settimana devo arrangiarmi per il trasporto di mia figlia a scuola. Non contenta delle non informazioni ricevute ho contattato la Riviera Trasporti e loro malgrado mi hanno detto che non hanno avuto nessuna comunicazione dall'ufficio scuola, che i pulmini adibiti allo scuola bus sono lì pronti, ma che domani non partiranno perché nessuno ha dato indicazioni in merito al servizio. Mi chiedo se sia possibile non riuscire ad organizzare detto servizio nell'arco di due mesi e se per caso riusciranno a fare partire il servizio per la settimana prossima riusciranno a darlo completo e cioè sia andata che ritorno visto che la scuola effettuerà l'orario ridotto fino alle 12.30 oppure come negli anni passati noi genitori dovremo organizzarci per andare a prendere i bambini all'uscita e poi veder passare nel pomeriggio il pulmino alle 16.30 naturalmente vuoto perché nessuno ha comunicato che la scuola effettuava un orario ridotto? Non so se ridere o piangere di questa situazione, ma so che il mio Comune non è pronto ad offrire un servizio base".