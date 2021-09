Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 14 a domenica 19 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

11.00. ‘LodoLandy a GoGo’: inaugurazione mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante, fino al 15 settembre (h 10/12-15/19)

17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

17.10. Conferenza di Alex Zarfati in programma al sul tema ‘Messaggeri di Obiettività’ (lo straordinario mestiere di raccontare Israele, nell’epoca delle fake news e della post-verità). A cura dell’Associazione Italia-Israele di Ventimiglia. Forte dell’Annunziata, ingresso libero

BORDIGHERA



17.00. Presentazione volume ‘I Giardini Winter a Bordighera e Ventimiglia’ con interventi dei Sindaci del Comune di Bordighera e Ventimiglia, le rappresentanti dell’Associazione Amici di Winter e dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, Gulshan Antivalle e Daniela Gandolfi, il prof. Marco De Vecchi e la prof. Paola Gullino del DISAFA dell’Università degli Studi di Torino. Giardino Winter all'Arziglia, ingresso libero con prenotazione allo 0184 262882

17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 19 settembre (h 10/13.30-14.30/18)



DOLCEACQUA

10.00-19.30. ‘Dialoghi intimi fra natura’: mostra personale di Franco Volpi a cura di Ivan Volpi (h 10/12-15.30/19.30). Pinacoteca Morscio, via Doria 19, fino al 19 settembre (più info)



FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER

20.00. ‘Festival classico di Beaulieu’: concerto del Karenine Trio. La Rotonda di Beaulieu (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



18.30-21.00. ‘My Art goes Boom’: mostra collettiva internazionale organizzata da Dave Van Horst e Joris Brantuas con la partecipazione dei ventimigliesi Enzo e Andrea Iorio. Galleria L'Entrepot, Rue Millo 22, fino al 15 settembre





MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. ‘5 Aprile 1803: Beethoven dirige Beethoven’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da M° Andrea Barizza con Giuliano Adorno al pianoforte (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni QUI)



IMPERIA

10.00-19.00. ‘Arte e Poesia’: ultimo giorno della mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando. Galleria ‘Il Rondò’, piazza Dante (h 10/12-15/19)

17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

VENTIMIGLIA

15.30-18.00. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

17.15. Incontro sulla vita e l’opera della scrittrice e attrice Anne Wiazemsky (Berlino 1947 – Parigi 2017) autrice del libro intitolato ‘L’Ile’ (L’isola) a cura del gruppo di Studio sulla Storia e Letteratura francese dell’Associazione Europea ‘Amici della Francia’. Biblioteca Aprosiana

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, fino al 16 settembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

TAGGIA ARMA

16.30-20.00. Dimostrazione sportiva di ginnastica Ritmica e Artistica a cura della ASD Ginnastica Riviera dei Fiori. Piazza Chierotti

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 19 settembre (h 10/13.30-14.30/18)



DOLCEACQUA

10.00-19.30. ‘Dialoghi intimi fra natura’: mostra personale di Franco Volpi a cura di Ivan Volpi (h 10/12-15.30/19.30). Pinacoteca Morscio, via Doria 19, fino al 19 settembre (più info)

14.00. Arrivo del ‘Riviera Electric Challenge 2021’ (più info)



FRANCIA



BEAULIEU-SUR-MER

20.00. ‘Festival classico di Beaulieu’: concerto del pianista Simon Ghraichy. La Rotonda di Beaulieu (più info)

CAGNES-SUR-MER

9.00. Partenza del ‘Riviera Electric Challenge 2021’ da Corso dell'11 novembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)



18.30-21.00. ‘My Art goes Boom’: ultimo giorno della mostra collettiva internazionale organizzata da Dave Van Horst e Joris Brantuas con la partecipazione dei ventimigliesi Enzo e Andrea Iorio. Galleria L'Entrepot, Rue Millo 22





GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)



21.00. ‘Il cinema a una svolta? - Bilancio veneziano’: conferenza-incontro con la partecipazione di Paolo Mereghetti, Giornalista e critico cinematografico per il Corriere della Sera, Carla e Walter Vacchino, Esercenti Teatro Ariston, Giulio Gavino, Giornalista de La Stampa. Roof Sala 1 dell’Ariston, ingresso libero

IMPERIA

17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

VENTIMIGLIA

15.30-18.00. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra del pittore milanese Massimo Faccini. Sede dell'UCD- ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

TAGGIA ARMA

16.30-20.00. Dimostrazione sportiva di ginnastica Ritmica e Artistica a cura della ASD Ginnastica Riviera dei Fiori. Ex mercato coperto a Taggia, Via Lungo Argentina 2

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 19 settembre (h 10/13.30-14.30/18)



DOLCEACQUA

10.00-19.30. ‘Dialoghi intimi fra natura’: mostra personale di Franco Volpi a cura di Ivan Volpi (h 10/12-15.30/19.30). Pinacoteca Morscio, via Doria 19, fino al 19 settembre (più info)

10.00. Partenza del ‘Riviera Electric Challenge 2021’ (più info)



FRANCIA

ANTIBES

18.30. Festival d'Arte Sacra: concerto ‘Les Instants Musicaux du Patrimoine’ con la violinista Solenne Païdassi. Chapelle Saint-Jean (più info)

BEAULIEU-SUR-MER

20.00. ‘Festival classico di Beaulieu’: concerto del ‘Louise Jallu 4tet’. La Rotonda di Beaulieu (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

14.00. Partenza del ‘Riviera Electric Challenge 2021’ in Place du Musée Océanographique Monaco (più info)



NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)





VENERDI’ 17 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

16.00-19.00. Sanremo Olympic Triathlon 2021: Tappa di Coppa Italia, Trofeo Italia, Campionati Italiani a Squadre Giovani e Coppa delle Regioni, gara su distanza Olimpica. Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 19 settembre (il programma a questo link)



16.00. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (8 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, prenotazione al 338 1375423 (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate all’italiana con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo. Ristorante Strambò a Portosole (info)

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA



9.00. ‘Green Expo Kite & Bike’ al Parco Urbano ‘San Leonardo’, Lungomare A. Vespucci, fino al 19 settembre

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

DIANO MARINA



10.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile. A cura della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’, Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, fino al 19 settembre



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 19 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

DOLCEACQUA

10.00-19.30. ‘Dialoghi intimi fra natura’: mostra personale di Franco Volpi a cura di Ivan Volpi (h 10/12-15.30/19.30). Pinacoteca Morscio, via Doria 19, fino al 19 settembre (più info)



FRANCIA

ANTIBES

21.00. Festival d'Arte Sacra: concerto dell’Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d'Azur. Cattedrale di Antibes (più info)

BEAULIEU-SUR-MER

19.30. Per il ‘Festival classico di Beaulieu’, ‘Una serata a Broadway’: Cena di gala. Hotel Royal Riviera (più info)

MENTON

14.00-23.30. ‘Mentone, la mia città è Tango’: spettacoli e perfomance di tango. Palais de l'Europe, anche domani (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)





SABATO 18 SETTEMBRE

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

8.00. Sanremo Olympic Triathlon 2021: Tappa di Coppa Italia, Trofeo Italia, Campionati Italiani a Squadre Giovani e Coppa delle Regioni, gara su distanza Olimpica. Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 19 settembre (il programma a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA

9.00. ‘Green Expo Kite & Bike’ al Parco Urbano ‘San Leonardo’, Lungomare A. Vespucci, fino al 19 settembre

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)



17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

10.00-18.30. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)



20.45. ‘Ci si salva solo insieme’: incontro pubblico con Don Luigi Ciotti a cura del Coordinamento provinciale di Libera e Presidio Hyso Telharay di Ventimiglia. Chiostro della Parrocchia di Sant'Agostino, via Cavour 57, obbligo di Green Pass



BORDIGHERA



16.00. Lo storico Enzo Barnabà presenta Il Sogno Babilonese. Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera dedicato alle vicende del Castello Grimaldi, sul confine Italia-Francia. Giardino del Museo Bicknell, prenotazioni al numero 0184 263601

OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita



8.00-17.00. ‘Raduno dei Fiori Città di Sanremo’: esposizione di vetture storiche e prove di regolarità sul circuito cittadino a cura della ‘Sanremo Rally Team’. Corso R. Margherita e Circuito, anche domani (più info)

DIANO MARINA

10.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile. A cura della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’, Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, fino al 19 settembre

21.30. Per la rassegna ‘Un Mare di pagine 2021’, la scrittrice Raffaella Ranise presenta ‘La rosa dei venti’. Piazza del Comune, ingresso libero



CERVO



18.00-20.00. ‘Il borgo di Cervo: storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari’: Visita didattica accompagnati dall’archeologa Elisa Bianchi Prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 19 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

DOLCEACQUA

10.00-19.30. ‘Dialoghi intimi fra natura’: mostra personale di Franco Volpi a cura di Ivan Volpi (h 10/12-15.30/19.30). Pinacoteca Morscio, via Doria 19, fino al 19 settembre (più info)

MENDATICA

9.30. Per ‘Inland Festival - le erbe spontanee della Valle Arroscia’: evento sui piatti della tradizione gastronomica della Cucina Bianca + lo chef Luca Bertora presenta la rivisitazione in chiave moderna di un piatto e racconta la tradizione e il legame di questi sapori con il territorio + presentazione di antichi utensili e di particolari metodi di cottura delle pietanze (più info a questo link, il programma QUI)



TRIORA



10.00. Boscoterapia: incontro sulla Salvia con Antonio D'Andrea e Karin

16.30. Laboratorio e utilizzo delle piante: incontro sulla Salvia con Antonio D'Andrea e Karin



FRANCIA

ANTIBES

21.00. Festival d'Arte Sacra: concerto di Richard Galliano (fisarmonica), René FregnI (voce recitante) e Vocal Ensemble ‘Musiques en jeux’ diretto da Alain Joutard. Oratorio della Cattedrale di Antibes (più info)

BEAULIEU-SUR-MER

20.00. Per il ‘Festival classico di Beaulieu’, Concerto di chiusura con Accordzéâm ‘La Truite’. Casinò di Beaulieu-sur-mer (più info)

MENTON

14.00-23.30. ‘Mentone, la mia città è Tango’: spettacoli e perfomance di tango. Palais de l'Europe (più info)

MONACO



10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.00. Gala degli Amici dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Concerto diretto da Philippe Béran con Louis Lortie, pianoforte, David Lefèvre, Sibylle Duchesne, Jae-Eun Lee, violino, Delphine Perrone, violoncello, François Duchesne, viola, Nicola Beller Carbone, soprano. In programma: Ernest Chausson e David Anthony Randall. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



9.30-17.30. ‘Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige 2021’: concorso e sfilate di Veicoli d'epoca. Avenue Jean Mermozm, anche domani (più info)



DOMENICA 19 SETTEMBRE

SANREMO

7.00. Sanremo Olympic Triathlon 2021 (ultimo giorno): Tappa di Coppa Italia, Trofeo Italia, Campionati Italiani a Squadre Giovani e Coppa delle Regioni, gara su distanza Olimpica. Lungomare Vittorio Emanuele II (il programma a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

17.00. Finale del concorso pianistico Russian Piano Music Sanremo 2021 diretta dal M° Andrea Barizza (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (info QUI e prenotazioni QUI)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA

9.00. 51a Corsa al Monte Faudo: Corsa su strada agonistica sulla distanza di Km 24.9. Prevista anche formula a staffetta. Percorso: Dolcedo – Santa Brigida – Monte Faudo. Partenza davanti al Palazzo Comunale di Imperia, Viale Giacomo Matteotti 157, info 347 4059559 (più info)

9.00. ‘Green Expo Kite & Bike’ al Parco Urbano ‘San Leonardo’, Lungomare A. Vespucci

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

VENTIMIGLIA

10.00-12.30. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

10.00-18.30. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

BORDIGHERA

20.30. Galà di solidarietà organizzato dall’Associazione SPES di Ventimiglia insieme a ‘Noi4You’ con ricavato a favore di progetti sociali con forte impatto sui territori scelti. Ristorante ‘Amarea’, Lungomare Argentina 1, info e prenotazioni 0184 261105

OSPEDALETTI

8.00-17.00. ‘Raduno dei Fiori Città di Sanremo’: esposizione di vetture storiche e prove di regolarità sul circuito cittadino a cura della ‘Sanremo Rally Team’. Corso R. Margherita e Circuito (più info)

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Mercatino di antiquariato, collezionismo e curiosità. Ex mercato coperto a Taggia, Via Lungo Argentina 2

DIANO MARINA

10.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile. A cura della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’, Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole



CERVO



9.30-10.30. ‘Percorsi inconsueti alla scoperta del paesaggio cervese’: visita didattica accompagnati dall’archeologa Elisa Bianchi Prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: ultimo giorno della mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria (h 10/13.30-14.30/18)

DOLCEACQUA

10.00-19.30. ‘Dialoghi intimi fra natura’: ultimo giorno della mostra personale di Franco Volpi a cura di Ivan Volpi (h 10/12-15.30/19.30). Pinacoteca Morscio, via Doria 19 (più info)

MENDATICA

17.00. Per ‘Inland Festival - le erbe spontanee della Valle Arroscia’: gli studenti universitari di design presentano i loro progetti sviluppati nel workshop di Inland Festival per la promozione e riqualificazione del territorio + presentazione della Nuova Strada della Cucina Bianca - Civiltà delle Malghe (più info a questo link, il programma QUI)

PIETRABRUNA



8.00. Pietrabruna Bike Road: granfondo cicloturistica non competitiva con partenza e arrivo a Pietrabruna (15 euro). Partenza alla francese dalle ore 8.00 alle 9.30 (maggiori informazioni a questo link, iscrizioni QUI)



PIGNA



9.30. Escursione da Colle Melosa al Monte Pietravecchia accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro, bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni). Ritrovo presso Colle Melosa oppure alle 8.15 davanti alla stazione di Taggia (piano binari), info 338 1375423 (più info)

REZZO

10.00. Escursione con i ‘Dai che spiana’ sulle tracce dei Celti: dal Menhir all'Alpe passando per la Mezzaluna (più info)

TRIORA

10.30. Boscoterapia: incontro sulla calendula con Antonio D'Andrea

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche fino al 26 settembre)



14.00. Cammino esperienziale all'albero del grande occhio a cura di Jack the Green (su prenotazione)

16.30. Laboratorio e utilizzo delle piante sulla Calendula



VALLEBONA

18.00. Teatro Itinerante all’imbrunire a cura dell'associazione Culturale ‘Liber Theatrum’ dal titolo ‘Vittime o Carnefici’ ispirato al libro ‘Delitti Imperfetti’ di Max Aub (Sellerio Editore). Piazzette e carruggi del centro storico



FRANCIA

ANTIBES

18.00. Festival d'Arte Sacra: polifonie profane e sacre corse con l'Ensemble ‘Barbara Furtuna’. Chiesa di Sainte-Anne Saint-Martin a Vallauris (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



10.00-17.30. ‘Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige 2021’: concorso e sfilate di Veicoli d'epoca. Avenue Jean Mermozm (più info)





