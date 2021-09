Sanremo: ieri la grande festa per il successo del 'Gioca Estate' del rugby, oltre 140 i partecipanti (Foto)

Festa di chiusura per il ‘Gioca estate 2021’, un grande successo che ha coinvolto oltre 140 bambini vedendoli impegnati in numerose attività sportive e culturali dal 14 giugno al 10 settembre.

Pomeriggio di festa ieri per i piccoli partecipanti, che hanno potuto cimentarsi in molte attività all’aria aperta e divertirsi con il tanto atteso ‘torneo delle stelline’ di rugby. La musica ha accompagnato tutte le attività sino al momento delle premiazioni, dove a fare l’apertura dando il via ai festeggiamenti è stata la coordinatrice del Gioca Estate 2021 Ilenia Bongiovanni.

Un ringraziamento speciale è stato fatto dalla società ai partner del progetto ai quali è stato consegnato un quadretto ricordo. Spazio poi alle premiazioni del concorso ‘Creaovale’, che ha impegnato piccoli delle scuole elementari di Sanremo nella realizzazione di un pallone da rugby fatto in casa, in questo caso i padrini dell’iniziativa erano il gruppo BNI di Sanremo e il distaccamento educativo di Businness Voices.

Dopo aver dato tutti gli appuntamenti per le iniziative in cantiere del club biancoazzurro e soprattutto i riferimenti per la stagione rugbistica, è stato dato il via ai festeggiamenti con il famoso terzo tempo ovale. Appuntamento al prossimo anno con il ‘Gioca Estate 22’ e tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 con il Rugby a Sanremo.