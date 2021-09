La Sanremo 2000 al primo torneo di Calcio Camminato organizzato dalla ASD Borgomanero

Si è svolto ieri il primo torneo di 'Calcio Camminato', organizzato dal Borgomanero, con la partecipazione di 10 formazioni e la presenza di ben 84 giocatori.

La squadra della Sanremo 2000 si è ben comportata, raggiungendo il 5° e 6° posto in classifica, tenendo presente che e solo da 6 mesi che la nostra società ha iniziato gli allenamenti.

Il 23 e 24 ottobre si svolgerà a Firenze la prima coppa Italia dove ci sarà la partecipazione di una nostra squadra. Per chi volesse cimentarsi in questo sport può rivolgersi alla società in strada Solaro 28 nelle serate di lunedì e mercoledì.