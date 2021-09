Calcio giovanile: grande successo di partecipanti sabato al raduno della Polisportiva Salesiana Vallecrosia (Foto)

In tanti giovani, sabato scorso, si sono presentati raduno della Polisportiva Salesiana di Vallecrosia per provare a cimentarsi nello sport più amato dagli italiani, il calcio.

Oltre agli atleti che già negli anni scorsi hanno iniziato a giocare con la Psv Don Bosco e ai circa 20 ragazzi che si sono presentati nei due raduni di agosto per giocare alcune partitelle presso i campi dell’Oratorio, sabato scorso altri 35 aspiranti calciatori hanno potuto passare un’ora di attività con gli allenatori della società ponentina.

Durante l’Open Day è stato presentato il progetto che la Polisportiva sta portando avanti da alcuni anni, l’impegno a favore delle famiglie nel contenere i costi senza trascurare l’insegnamento dei fondamentali del calcio attraverso allenatori con esperienza coadiuvati da giovani allenatori coordinati dal responsabile Tecnico Mauro Chiossi. Cureranno la parte organizzativa come negli scorsi anni il Responsabile dell’Oratorio Davide Panzitta ed il Responsabile Sportivo Marino Moraglia e grazie alla disponibilità di nuovi dirigenti sarà possibile rendere un migliore servizio ai giovani che vorranno iscriversi.

Da Lunedì 13 inizieranno gli allenamenti che saranno così cadenzati:

- lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17 Esordienti 2009-2010

- lunedì e giovedì 17 alle 18.45 Pulcini 2011-2012

- martedì dalle 17 alle 18.45 e sabato dalle 10 alle 12 i nati nel 2016, 2015, 2014 e 2013.

Per info telefonare al numero 3664438040 o presentarsi negli orari di allenamento presso l’Oratorio in Via Col. Aprosio 433 Vallecrosia.