Ai Campionati Italiani Coastal Rowing, 3 titoli per la Canottieri Santo Stefano al Mare

Questo fine settimana si sono tenuti a Barletta i Campionati italiani Coastal Rowing Beach Sprint e Endurance in cui la canottieri Santo Stefano al Mare è stata protagonista con la squadra senior composta da Alice Ramella, Andrea Vincenzi, Marta Ardissone, Michele Cicconetti e Riccardo Delfino.

Sabato 11 si sono disputate le finali Endurance (sulla distanza di 6km). Alice Ramella vince l'oro (bissando il successo dello scorso anno) davanti a Stefania Gobbi (G.S. Carabinieri), atleta olimpionica 4° a Tokyo 2020 nel quattro di coppia e a Martina Giraldi (S.N. Pullino) . Oro inaspettato per Riccardo Delfino nel singolo senior davanti a Luigi Dolce (C.C. Barion) e Giovanni Ficarra ( S.C. Peloro).

Entrambe le vittorie sono state ottenute con un margine importante sui secondi classificati, a dimostrazione dell'ottimo lavoro di preparazione svolto durante l'estate.

Nel singolo senior era in gara anche Michele Cicconetti, che a causa di un problema fisico non ha potuto esprimersi al meglio concludendo in 7° posizione.

Ottima gara per il doppio senior mix di Andrea Vincenzi e Marta Ardissone, che dopo aver lottato gran parte della gara per la terza posizione, hanno ceduto nel finale all' equipaggio della Canottieri Giudecca, giungendo 4° sul traguardo. La gara è stata vinta dal C.N. Posillipo.

Nella giornata di domenica si sono svolte le finali del Beach Sprint, specialità introdotta da poco dalla federazione internazionale con l'intento di presentarla ai prossimi giochi olimpici di Parigi. Consiste in un percorso da svolgersi in due tratte di 250 MT con giro di boa e partenza da terra con 50 MT di corsa. L'unica ad avere superato le eliminatorie del venerdì è stata Alice Ramella, che ha vinto poi la finale del singolo senior, anche qui bissando il successo dello scorso anno ottenuto però nella categoria junior, Alice parteciperà con i colori dell' Italia ai Campionati Mondiali di Beach Sprint, che si terranno ad Oeiras (POR) dal 24 al 26 settembre.

Sempre nella stessa località, ma dal 30 settembre al 3 ottobre, si svolgerà il campionato mondiale Coastal Rowing Endurance per club.

Il nostro atleta Federico Garibaldi parteciperà in equipaggio con il Rowing Club Genovese nel 4 con, (per difendere il titolo mondiale conquistato nel 2019 ad Hong Kong), Marta Ardissone e Andrea Vincenzi saranno in gara sempre nel doppio misto, Riccardo Delfino e Michele Cicconetti nel singolo.

L'attenzione si sposta già sui prossimi campionati italiani di società e meeting nazionale giovanile, che si terranno il prossimo week-end a Candia Canavese.