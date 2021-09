Dal Club Lions Sanremo Matutia donati valigie e trolley ai profughi Afgani in partenza dal soggiorno militare

Il Club Lions Sanremo Matutia ha salutato con un nuovo dono i profughi Afgani che hanno lasciato la base di Sanremo per altra destinazione. Sabato scorso, 11 settembre, sono stati acquistati valigie e 15 trolley Dinar con rotelle utili ai loro spostamenti ed il Presidente della CRI Enzo Palmero questa mattina ha provveduto personalmente alla consegna accompagnato da alcune socie del Matutia e dal loro Presidente Gianni Ostanel. Altre offerte sono fortunatamente in arrivo e, con la condivisione di tutti i soci, si potranno effettuare altri utili interventi nei riguardi di queste persone che, loro malgrado, si trovano in difficoltà.



MlBallestra

Addetto stampa