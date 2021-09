Toti: “Vaccino entri nei luoghi di lavoro, equivale alle battaglie sulla sicurezza”

“ Stiamo finalmente uscendo dalla pandemia. Oggi ci troviamo in una condizione forse unica nel nostro paese. Bisogna andare alla fine degli anni 50 per trovare questi numeri ”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti, intervenuto al convegno organizzato dalla CGIL Liguria ai magazzini del cotone.

“Davanti a noi - continua - abbiamo un obiettivo di crescita che dobbiamo sfruttare al meglio. In Liguria cominciamo a vedere certezza di investimenti dal pnrr o dal collegato. In Liguria arriveranno tantissimi fondi e avremo bisogno di confrontarci. Il cervello del pnrr è Roma, noi dovremo costruire un sistema ligure. In consiglio regionale abbiamo fatto una commissione per tenere stretti i bulloni sulle decisioni prese sul territorio”.