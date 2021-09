Liguria Digitale, Piccini rinuncia alla guida della società: a breve verrà nominato un nuovo amministratore unico

“Un ringraziamento sentito all’ingegner Paolo Piccini per il lavoro svolto in questi anni come Amministratore Unico della società Liguria Digitale S.p.a. L’ingegner Piccini da oggi ha assunto un nuovo incarico presso un’importante società privata del settore ICT per l’energia e la mobilità sostenibile ha conseguentemente rinunciato alla sua carica". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci in merito alla rinuncia della carica da parte dell’ingegner Paolo Piccini ad amministratore unico di Liguria Digitale.

"Non dimentichiamo l’ottimo lavoro svolto che ci ha permesso di compiere insieme un importante percorso di crescita. La continuità operativa della società, proseguono, resta garantita e Regione Liguria procederà nei termini di legge alla nomina di un nuovo Amministratore Unico”.