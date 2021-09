Ragazzini ubriachi, urla, risse e interventi della Polizia: Sanremo fa i conti con un triangolo ‘movimentato’ tra via Roma, via Gaudio e via Gioberti

Per i residenti ormai è una consuetudine: ogni weekend risuonano le sirene della Polizia tra via Roma, via Gaudio e via Gioberti. Le nottate sono sempre più movimentate e i ragazzini tendono ad alzare un po’ troppo il gomito perdendo il controllo della situazione con il passare delle ore.

Diverse le segnalazioni arrivate alla nostra redazione da parte dei residenti che, complice il caldo estivo che consente di dormire con le finestre aperte, ogni fine settimana vengono svegliati nel cuore della notte dalle urla. E, nei peggiori dei casi, anche dalle sirene delle forze dell’ordine costrette a intervenire.

Talvolta la situazione degenera in risse e violente aggressioni che poi si spostano anche in zona via Gioberti e via Matteotti. L’ultimo episodio lo scorso weekend a notte fonda. Urla, insulti e poi le sirene. I giovani che frequentano la zona tendono a degenerare quando ristoranti e locali iniziano a chiudere e le vie non sono più presidiate.

La speranza dei residenti è che il Comune possa prendere in mano la situazione chiedendo controlli più serrati da parte delle forze dell’ordine e non solo interventi quando le cose, ormai, sono successe.