Dolcedo: incendio da ieri sera alla pineta di Santa Marta, stanno arrivando anche l'elicottero e il Canadair (Foto e Video)

Stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato ieri sera nei boschi della zona di Tavole, nella pineta di Santa Marta a Dolcedo.

Le fiamme sono partite ieri intorno alle 20 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia e questa mattina anche da Sanremo, insieme e le squadre comunali. L'incendio ha interessato una pineta in una zona particolarmente impervia.

Non ci sono abitazioni in pericolo ma, vista la situazione, stanno arrivando un elicottero di Regione Liguria e il Canadair per velocizzare le operazioni di spegnimento. I Vigili del Fuoco e il personale anti incendio hanno lavorato tutta la notte per monitorare la situazione ed evitare che l'incendio potesse espandersi.