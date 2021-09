Diano Marina, vandali ancora in azione in pieno centro: danneggiata installazione artistica

Vandali in azione, ancora una volta, a Diano Marina. Questa volta ad essere presa di mira una scultura in pietra posta lungo la passeggiata a mare, in pieno centro.

Ignoti infatti, nei giorni scorsi, hanno danneggiato l'installazione artistica composta da due strutture. In particolare è stata spaccata in diversi parte, come si può vedere dalla foto, la sfera in pietra che precedentemente si trovava al centro dell'opera.

Non è la prima volta che accadono episodi simili nella città degli aranci. Nel giugno scorso era stato vandalizzato il piccolo anfiteatro nel centro città. In particolare erano state divelte alcune lastre della struttura anch'essa posta lungo la passeggiata a mare, di fronte alle giostre per i bambini.

Purtroppo in zona non risultano essere presenti telecamere di videosorveglianza e, qualora non ci siano dei testimoni diretti, anche in questo caso gli autori rimarranno sconosciuti.

Il Comune proprio per prevenire questi atti di vandalismo , nei mesi scorsi, ha varato l'appalto per la sorveglianza cittadina e le procedure sono ancora in corso. Si dovrà quindi attendere qualche mese vedere installare le telecamere sul territorio per prevenire fenomeni anche di questo genere.