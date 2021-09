Coronavirus: numeri stazionari in Liguria e provincia, positività al 4,51% e lieve aumento dei ricoverati

Numeri in ribasso quest’oggi per il Covid in Liguria e nell’imperiese ma, come sempre al lunedì, sono inferiori i tamponi eseguiti. Sono infatti 65 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.440 tamponi molecolari (oltre ai 1.141 antigenici rapidi), uno ogni 22,15 pari al 4,51%.

Nella nostra provincia sono stati 2 i nuovi contagi, rispetto ai 10 del savonese, i 51 di Genova e i 2 di Spezia. Da registrare purtroppo un nuovo aumento dei ricoveri, sia su base regionale che provinciale. Oggi anche un morto, una donna di 90 anni a Genova.

Tamponi processati con test molecolare: 1.583.671 (+1.440)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 615.825 (+1.141)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 111.370 (+65)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.811 (-60)

Casi per provincia di residenza

Imperia 333 (-10)

Savona 356 (+1)

Genova 1.340 (-27)

La Spezia 519 (-45)

Residenti fuori regione o estero 56 (-7)

Altro o in fase di verifica 207 (-9)

Totale 2.811 (-60)

Ospedalizzati: 99 (+5); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 21 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 22 (-3); 2 (-) in terapia intensiva

San Martino - 24 (+3); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 21 (+4); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 6 (-2); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.721 (-20)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 104.168 (+124)

Deceduti: 4.391 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 243 (-27)

Asl 2 - 272 (-2)

Asl 3 - 580 (+15)

Asl 4 - 94 (+1)

Asl 5 - 282 (-3)

Totale - 1.471 (-16)

Dati vaccinazioni 13/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.385.332

Somministrati: 2.068.605

Percentuale: 87%