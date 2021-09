Target: Rebel Digital, i professionisti con gli strumenti più appropriati per le campagne di web marketing

Inizialmente l’agenzia aveva sede solo a Madrid, avendo però un 90% di clienti italiani e tanti validi contatti a Sanremo, il titolare Andrea Ventura decise di aprire una seconda sede nella Città dei Fiori.

Dallo scorso anno l’agenzia prende il nome di “Rebel Digital” e, oltre a seguire i numerosi clienti Liguri, si affaccia a diverse realtà regionali.

La Rebel Digital è specializzata in servizi di marketing online e offline, progetti di comunicazione e gestione dei social media dei clienti. Si occupa inoltre della creazione di campagne pubblicitarie e marketing sia per quanto riguarda l’aspetto dei contenuti sia quello della strategia.

Il titolare, Andrea Ventura, segue ogni anno corsi di formazione, partecipa con il suo team a numerosi eventi e dal 2021 ha iniziato a scrivere anche su Ninja Marketing (sito online per comprendere i cambiamenti in atto nel campo del marketing, della comunicazione e dell’innovazione tecnologica e sociale) per quanto riguarda la parte dei social media. Questi continui aggiornamenti sono stati dei passaggi fondamentali per la sua formazione e gli hanno permesso di costruire quella che oggi è la Rebel Digital.

Oggi, grazie al digitale, Andrea Ventura e il suo team hanno la possibilità di misurare i risultati delle loro campagne marketing mentre prima a livello cartaceo era molto più difficile. Per quanto riguarda i social ci sono strumenti di analytics per misurare il successo di una strategia e numerose piattaforme per programmare le varie campagne pubblicitarie. I risultati sono di fondamentale importanza per capire se c’è stato un ritorno dell’investimento.

L’agenzia lavora con piccole botteghe ma anche con grandi aziende e enti come il Comune di Sanremo, negli ultimi anni si è specializzata infatti in marketing territoriale.