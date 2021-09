Vanessa Faieta si trasferisce nell'Academy del 'Cuneo Granda Volley'

Vanessa Faieta, atleta matuziana classe 2006 inizia ufficialmente la nuova stagione 2021/2022 nell'Academy della prestigiosa società del 'Cuneo Granda Volley'.



"Una selezione di una decina di atlete provenienti da tutta Italia - spiegano dalla società matuziana - hanno infatti superato i vari provini dei tecnici Piemontesi tra cui il nostro 'nazionale' Liano Petrelli (foto) che, dopo la sua esperienza coronata di successi importanti, ha voluto creare questo gruppo di giovani atlete di alto profilo con l'intento di inserirle nei campionati maggiori per fare esperienza. Una sorta di piccola grande famiglia dove le atlete convivono e hanno la possibilità di studiare ed allenarsi nel migliore dei modi in strutture importanti come palestre, piscine, e palazzetto dello sport messe a disposizione dalla società che milita nel massimo campionato di serie A1".



"Un ambiente professionistico dove incontrare le atlete di varie nazionali tra cui Italia, Francia e Olanda è una cosa normale, infatti in occasione del torneo di beach volley ad Albisola (foto in basso) del 4 settembre scorso 2 squadre di Cuneo Under 18 sono arrivate in finale premiate da alcune giocatrici di serie A come Noemi Signorile le quali a loro volta hanno disputato un torneo tra di loro. Cambio al vertice nell'organigramma della società di Cuneo dove il nuovo presidente Josè Cartellone punta ad arrivare tra le prime 4 in A1 e punta far crescere il settore giovanile che è molto competitivo e sentito in Piemonte. Un investimento da parte della società, dopo un periodo difficile per tutti a causa delle limitazioni imposte dal Covid, che danno speranza alle giovani atlete di poter svolgere i propri campionati nel migliore dei modi".