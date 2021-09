Domenica prossima ad Imperia, appuntamento con la 51ª edizione della Corsa al Monte Faudo

Grande appuntamento sulle strade del Monte Faudo domenica prossima, 19 settembre. L’evento sarà strutturato con Camminata, Nordic Walking, Corsa Faudetto, tutte in partenza da Santa Brigida fino in vetta alle ore 9.00, e con la Classicissima giunta alla 51ª edizione con partenza davanti al Comune di Imperia alle ore 9.00 che con 24.9 km porta alla vetta del Monte Faudo a 1.146 mt. Sarà possibile cimentarsi su tutto il percorso con una staffetta a due: primo staffettista dal Comune di Imperia a Santa Brigida, secondo staffettista da Santa Brigida alla Vetta. “Uno scenario spettacolare tra boschi e ginestre con vista panoramica su tutta la costa” – spiegano gli organizzatori.

Le iscrizioni si possono effettuare telefonando al n. 347/4059559 oppure su internet inviando mail a info@imperiacorre.it



“Il costo iscrizioni sono: Corsa al Monte Faudo 35 euro; Camminata, Nordic, Faudetto 15 euro. In tutti i casi è garantito: Pettorale, Gadget, Cronometraggio per tutti per misurare il proprio tempo, Assicurazione, Assistenza Sanitaria, Rifornimento sia in gara che arrivo tassativamente sigillato.

Inoltre a Dolcedo pacchetti sigillati per tutti con pranzo/ristoro durante le premiazioni presumibilmente dalle ore 13.15. È garantito inoltre un pulmino per trasporto da Santa Brigida a Dolcedo 4x4 dalla Cima del Faudo per le persone più in difficoltà e dal Casone dei partigiani per gli altri. Dalla vetta è praticabile, pulito e segnalato, il sentiero che tagliando parecchia strada rende il rientro molto veloce per tutti.



Per la Corsa al Monte Faudo e per gli staffettisti è obbligatorio Green Pass, Tampone o dichiarazione medica. Allo Scopo il Marathon Club Imperia ha organizzato in collaborazione con la Farmacia Mediterranea in via Aurelia 2/26 adiacente al Supermercato Pam. Al Campo di atletica completamente rinnovato, dalle ore 13.30 alle ore 15.30 di sabato 18 settembre è possibile effettuare un tampone salivare al costo 15 euro cadauno. Vi aspettiamo in tanti per una bellissima giornata di sport attraversa la natura”.



Video illustrativi QUI e QUI