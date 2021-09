Calcio, amichevole. L'Imperia vince 9-0 sull'Oneglia nel test domenicale. Poker di Coppola

Domenica mattina di calcio al ‘Nino Ciccione’ dove l’Imperia ha effettuato un test amichevole contro l’Oneglia, squadra che milita in Prima Categoria. I nerazzurri hanno vinto per 9-0.

Mister Cortellini (che per l’occasione veste anche i panni del direttore di gara) schiera un 4-3-1-2, già provato nell’amichevole di mercoledì scorso contro la Golfodianese. Se questo sembra essere il modulo col quale l’Imperia approccerà il campionato, qualche dubbio in più si potrebbe avere sugli interpreti difensivi: hanno giocato dall’inizio Fazio (al posto di Mara) e Bacherotti (per Comiotto). Soprattutto il primo (che ha mostrato buone giocate e buona gamba) potrebbe ritagliarsi ampio minutaggio in stagione. Già a Gozzano dovrebbe partire titolare, data la squalifica di Mara. Discorso diverso per il terzino ex Genoa: l’allenatore dovrà fare le sue scelte seguendo la regola dell’Under prevedendo almeno un classe 2003 (o più giovane) in campo. In quest’ottica rientra il ballottaggio tra Bacherotti e Comiotto, senza dimenticare il portiere Bova che continua ad alternarsi con Lacirignola (un tempo a testa) e potrebbe dare più soluzioni dentro al campo.

Dalla cintola in su, ci sono pochi dubbi con capitan Giglio che trascina la manovra e Coppola a finalizzare grazie ai continui inserimenti.

Proprio il centrocampista campano sblocca il match al primo minuto: scattato in sospetto fuorigioco, finalizza la bella imbucata di Carletti. L’Imperia sfiora più volte il raddoppio che arriva ancora con Coppola, su conclusione di pregevole fattura dal limite dell’area. Di Lauri sbaglia e l’avanti dell’Oneglia mette di poco a lato, nell’unico pericolo corso dai nerazzurri nel primo tempo. Poi prosegue il monologo: Castaldo infila di testa, su schema da corner; Coppola insacca su sponda di Grazhdani e chiude la frazione Giglio che segna dopo aver messo a sedere l’avversario.

La ripresa si apre con la bella rovesciata dal limite di ‘Turi' Bella: l’ inossidabile attaccante che è stato protagonisti tra i ‘Dragoni’ ad inizio millennio. Con l’ingresso di Cassata, l’Imperia passa al 4-3-3 ed è l’esterno 2002 a preparare la tavola per il 7-0 a firma di Coppola. Prima e dopo, nel tabellino dei marcatori si inserisce il centravanti Grazhdani: la sesta è una rete di rapina dopo un flipper in area mentre nell’ottavo appoggia in porta un cioccolatino di De Simone.

Chiude l’incontro la marcatura di Cassata.

LA FORMAZIONE DELL’IMPERIA

(4-3-1-2) - Lacirignola (46’ Bova); Carletti (80’ Gabriele), Fazio (80’ Garibbo) , Castaldo (60’ Mara), Bacherotti (60’ Comiotto); Giglio (80’ Tallevi), Di Lauri (75’ Kacellari), Canovi (55’ Cassata); Coppola (70’ Fatnassi); De Simone (75’ Giardiello), Grazhdani. All.: Cortellini

Marcatori: 1’, 23’ , 38’, 69’ Coppola; 35’ Castaldo, 45’ Giglio, 60’, 75’ Grazhdani, 88’ Cassata