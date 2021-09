Sanremo: due giornate di vaccinazioni anti covid davanti al Mercato Annonario con il camper di Asl1

Asl1 prosegue nel proprio ‘tour’ vaccinale. Da qualche settimana è in corso la campagna di vaccinazione che ha visto il camper dell’azienda sanitaria fare tappa nelle frazioni e nei piccoli paesi dell’entroterra, ma non saranno dimenticati anche i centri più popolosi.

In piazza Eroi, nel cuore di Sanremo, davanti al Mercato Annonario, il camper di Asl1 sarà a disposizione per due giorni di chi vorrà vaccinarsi: il 16 settembre e il 14 ottobre.

Ci si potrà vaccinare senza prenotazione, come già accade in occasione degli open day e delle open night. Lo staff di Asl1 sarà a disposizione di tutti anche per informazioni