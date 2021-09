Ventimiglia: immigrazione, il Pd punta il dito contro la Lega cittadina “Fallimento totale nonostante i proclami in campagna elettorale”

“Sono ormai trascorsi due anni ed è evidente il fallimento totale dell'amministrazione sul tema immigrazione”. Con queste parole dil Partito Democratico di Ventimiglia interviene analizzando il lavoro dell'amministrazione Scuillino.



“Nonostante i proclami della campagna elettorale e le promesse di un'immediata soluzione, nessuna proposta di gestione concreta è mai stata presentata - si legge nella nota del Pd cittadino - la Lega prometteva sicurezza e vivibilità dei cittadini di Ventimiglia e di chi vi lavora. Ebbene, in due anni non ha fatto nulla. Non è riuscita a fare intervenire il proprio sottosegretario agli Interni e in questi giorni ha ritenuto addirittura di restituire la delega sull’immigrazione al sindaco. Sta dimostrando una completa incapacità e sta scaricando le proprie responsabilità sulle forze dell'ordine e sulle associazioni di volontariato. Uno sfacelo”.



“Se non ci sarà un cambio di passo significativo, la situazione non potrà che peggiorare - concludono dal Pd - i cittadini stanno pagando a caro prezzo l'incapacità di risolvere i problemi concreti della città e l'immobilismo di questa maggioranza, evidentemente troppo concentrata a risolvere questioni interne”.